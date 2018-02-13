Mersin'in Tarsus ilçesindeki gül üreticileri, sektörün en önemli dönemlerinden 14 Şubat Sevgililer Günü için seralarda özel mesai yapıyor.

AA'nın haberine göre önemli gül üretim merkezlerinden Tarsus'ta, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala gül yetiştirilen seralarda yoğunluk yaşanıyor.

Üreticiler, seralarda yetiştirdikleri rengarenk gülleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırabilmek için tatlı telaşın içerisine giriyor.

Sabahın ilk saatlerinde çoğunluğu kadınlardan oluşan işçilerin çalışmasıyla başlayan tempo, gün içerisinde kesme, şoklama, boylama ve ayıklama işlemleriyle devam ediyor.

İşleme makinelerinin yardımıyla hazırlık aşamaları sürdürülen binlerce gül, 2 derecelik soğuk hava depolarında bekletildikten sonra paketleme safhasında kolilenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Farklı renkleriyle ayrı anlamlar taşıyıp çiftler için sevgi duygusunu ifade etmenin en bilinen yöntemi olan güller, daha sonra farklı illere gönderiliyor.

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