Gül Sunal: Alkış hepimize lazım

Yıllarca eşi Kemal Sunal’ın arkasında duran, çocukları Ali ve Ezo’nun çalışmalarında onlara destek olan Gül Sunal’ı sahne heyecanı sardı. İstanbul Komedi Festivali kapsamında 16 Kasım’da ‘Gölge Feslikanları’ adlı gösterisiyle sahneye çıkmaya hazırlanan Sunal, HT Magazin’e konuştu.



HT Magazin’de Arif Hür haberine göre, anılarını seyircilerle paylaşacak olan Sunal, biletler basılana kadar çocuklarının sahneye çıkacağına inanmadığını belirtip ekledi: “Başta benimle eğlendiler ama şimdi öğretmenlik yapıyorlar. ‘Bu yaştan sonra sahnede ne işi var diyenleri’ de kaale almıyorum. Alkış hepimize lazım.”

gül sunal

Ali Sunal

Ezo Sunal

Kemal Sunal