HT Magazin'de yer alan habere göre, Türk sinemasının usta oyuncularından Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, ‘Gölge Feslikannarı’ adlı gösterisini İsveç’in başkenti Stockholm ve Göteborg’da sanatseverlerle buluşturdu.



Gül Sunal, sunuculuğunu Nisti Sterk’in üstlendiği gösteride, yaşantışından anekdotları mizahi bir dille anlattı.

AİLESİ YANINDAYDI

Gösteride eşleriyle birlikte annelerine eşlik eden Ali Sunal ve Ezo Sunal, çok heyecanlıydı. Ali Sunal “Annem ilk kez yurtdışında gösteri yapıyor. Onu izlemekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Ezo Sunal ise Anneler Günü şerefine sahnede annesine bir şarkı hediye etti.