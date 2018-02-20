HT Magazin'de yer alan habere göre, Taşkın Sabah Orkestrası’yla birlikte sahneye çıkan ünlü şarkıcı, en sevilen şarkılarını kadınlarla bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Ergen, performansı kadar kıyafetiyle de beğeni topladı.





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