Gülben Ergen ile 2 aydır aşk yaşadığı yapımcı Burak Törer sosyal medyada ilk karelerini geçtiğimiz hafta paylaşmıştı.



Burak Törer, duygularını sosyal medya hesabından paylaştığı, “İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana. Alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da” notuyla duyurmuştu. Gülben Ergen ise “Yüreğime aşk düştü” karşılığını vermişti.



MUTLU VE HUZURLU

Posta'nın haberine göre, Gülben Ergen ile Burak Törer artık objektiflerden kaçmayı bıraktı. Yakınlarına çok mutlu ve huzurlu bir ilişki yaşadıklarını söyleyen sevgililer önceki gün ilk kez görüntülendi.



Burak Törer’in kullandığı cip ile Bebek’ten Ortaköy’e giden çiftin keyfi yerindeydi.