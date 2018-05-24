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Posta'nın haberine göre; Gülben Ergen, bir kafede arkadaşları ile buluşmadan önce gülerek objektiflere poz verdi. Yeni single’ı için çalıştığını söyleyen Gülben Ergen, “Serkan Kaya, Yıldız Tilbe’den parçalar var. Sezen Aksu’nun şarkıları da zulada” diye konuştu. Ergen, dizi defterini artık kapattığını belirtti.