Gülben Ergen'e tehdit mesajları! Soruşturma başlatıldı

Şarkıcı Gülben Ergen'in cep telefonuna hakaret ve tehdit içerikli mesaj attığı belirlenen Murat Emre K. ve Harun G. hakkında “hakaret” ve “tehdit” suçundan soruşturma başlatıldı. Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Ergen'in suç duyurusu üzerine kimlikleri tespit edilen 2 kişinin, Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'le bağlantısının çıktığı iddia edildi.

Şarkıcı Gülben Ergen'in cep telefonuna 2 ayrı numaradan hakaret ve tehdit mesajları geldi. Mesajlar üzerine soluğu savcılıkta alan Ergen, geçen hafta avukatları aracılığı ile suç duyurusunda bulunarak kendisine mesaj atan kişilerin tespit edilmesini istedi.

İFADELERİ ALINSIN TALİMATI

Şarkıcının suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı mesaj atan numaraların Murat Emre K. ve Harun G. olduğunu tespit etti. Savcılığın, şüphelilerin Gülben Ergen'in boşandığı eşi Erhan Çelik ile bağlantılarının olduğunu belirlediği öne sürüldü. Murat Emre K.'nin Erhan Çelik'in asistanının ağabeyi, Harun G.'nin de Çelik'in şoförü olduğu ileri sürüldü. Savcılık 2 şüpheli hakkında “hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlatarak, ifadelerinin alınması için de emniyete talimat verdi.

ERGEN VE ÇELİK'TEN BİRBİRLERİNE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Gülben Ergen, evliliğini sonlandırdıktan sonra eski eşi Erhan Çelik ile ilgili olarak İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuş, mahkeme 4 Ekim tarihinde, Erhan Çelik'in, Gülben Ergen'e "şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeşi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması", Ergen'in "konutuna, bulunduğu yerlere, işyerine, çocuklarına, çocuklarının bulunduğu yerlere ve okullara '50 metreden fazla yaklaşmaması' için uyarılmasına" karar vermişti.

Gülben Ergen'in Erhan Çelik hakkında aldırdığı tedbir kararının ardından sunucu Erhan Çelik de karşı atağa geçmişti. Erhan Çelik'in avukatı, İstanbul 14. Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak Gülben Ergen hakkında tedbir kararı aldırmıştı. Buna göre Gülben Ergen, Erhan Çelik'in evine ve işyerine 50 metreden fazla yaklaşamayacak.



Ayrıca Ergen, Erhan Çelik'e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak. Ayrıca şiddete uğramamış olsa bile Çelik'in yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşamayacak. Mahkeme Gülben Ergen hakkındaki tedbirin 3 ay süreyle uygulanmasına karar verirken, tedbir kararına aykırı hareket etmesi halinde ise 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezası verilmesine hükmetmişti. İhlalin devamı halinde ise her tekrarda bu sürenin 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına dönüştürülebileceğine de vurgu yapmıştı. Ayrıca mahkeme, Gülben Ergen'in Erhan Çelik'i iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine de karar vermişti.