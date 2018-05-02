Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, gazeteci Erhan Çelik'in, kendisine bir milyon TL'lik tazminat davası açan eski eşi Gülben Ergen'e kişilik haklarına saldırı ve hakaret suçlarıyla açtığı 1 TL'lik tazminat davasının görülmesine başlandı.



Çelik'in avukatı Gülben Ergen'in müvekkili hakkında onur kırıcı davranışlarda bulunduğunu belirtti.



Ergen'in avukatı ise "Herkes zararı kadar tazminat talep ediyor" dedi.

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