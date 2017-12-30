Gülben Ergen, çocuklarının babası olan eski eşi Mustafa Erdoğan ile bir araya geldi.



Çocukları ve eski eşi Mustafa Erdoğan'la yılbaşı yemeği yiyen ünlü şarkıcı, yemekte çekilen fotoğrafı instagram hesabından yayınladı.



Ergen, takipçileriyle paylaştığı fotoğrafa, "Biz 2017'nin son yemeğini yedik. O kadar güzeldi ki. Teşekkür ederiz babaya" notunu yazdı.

Mustafa Erdoğan

gülben ergen