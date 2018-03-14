Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Erhan Çelik'in hazır bulunduğu duruşmada avukatı Emin Canacankatan ile Gülben Ergen'i avukatı Altın Mimir arasında sert tartışmalar yaşandı. Seren Serengil'e 3 gün zorlama hapsi veren hakim, delil durumu ve bilirkişi raporu doğrultusunda Erhan Çelik hakkında zorlama hapsi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Erhan Çelik de aynı gerekçeyle eski eşi Gülben Ergen hakkında 2 ay önce zorlama hapsi istemiş mahkeme reddetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülben Ergen’in şikayeti üzerine alınan önleyici tedbir kararlarına uymayan Erhan Çelik hakkında “Zorlama hapis kararı” verilmesini istemişti. Erhan Çelik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle Gülben Ergen tarafından alınan koruyucu tedbir kararı ihlal edildiği ileri sürülmüştü.

Savcılığın talebi üzerine İstanbul 11. Aile Mahkemesi Erhan çelik hakkında istenen zorlama hapsi talebi için duruşma açtı. Duruşmaya Erhan Çelik avukatı Emin Canacankatan ile katılırken Gülben Ergen'i de avukat Altın Mimir temsil etti.

Bir buçuk saat süren ve gizli görülen celde de ihlale neden olan sosyal medya paylaşımlarına dair bilirkişi raporu iki avukat arasında sert tartışmalara neden oldu. Hakim, taraf avukatlarını zorlukla sustururken, delil durumu ve bilirkişi raporu doğrultusunda Erhan Çelik'e zorlama hapsi verilmesine gerek olamadığı kararını verdi.

Erhan Çelik çıkışta bir açıklama yapmadı.

Gazeteci Erhan Çelik de hakkında koruma tedbiri aldırdığı eski eşi şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle kararı ihlal ettiği yönünde şikayetçi olmuştu. İstanbul 14. Aile Mahkemesi, Gülben Ergen hakkında açılan zorlama hapsi davasını reddetmişti.