Gülben Ergen şarkılarını organ bağışı için seslendirecek

Toplumsal sorunlara karşı her zaman duyarlı olan ve sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Gülben Ergen, bu kez organ nakli bekleyen binlerce hayatın sesi olacak.

26 Eylül Salı akşamı saat 20.30’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Organ Nakillerini Destekleme Derneği (ORDES) Organ Bağışı Farkındalık Projesi’nde sahne alacak olan Gülben Ergen, şarkılarını organ bağışı bekleyenler için söyleyecek. Konserin biletleri Biletix’de satışa sunuluyor.

Gülben Ergen, bu anlamlı proje ile ilgili olarak, "Organ bağışının ülkemizdeki farkındalığını yükseltmek üzere sahnedeyim. Bir ölümün, bir değil birden fazla hayat kurtarmasının önemi ve bilinilirliği için elimden geleni yapmaya hazırım" diye konuştu.

Türkiye’de organ bağışının gelişmesine katkıda bulunmak ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla yıllardır önemli projelere imza atan ORDES Başkanı Prof. Dr. Koray Acarlı da düşüncelerini şöyle ifade etti: “Sayın Gülben Ergen’in organ bağışı çağrımızın sesi olması bizim için çok değerli. Ülkemizde organ naklinde son derece başarılı sonuçlar alınıyor ancak organ bağışı sayısı halen çok yetersiz. Bu konuda toplumun her kesimine önemli görevler düşüyor. Başta değerli sanatçı Gülben Ergen olmak üzere bu organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen tüm değerli isimlere çok teşekkür ederiz.”

PROGRAM



Tarih - 26 Eylül 2017 Salı



Saat - 20.30



Yer - Zorlu PSM Ana Tiyatro