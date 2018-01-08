Eski eşi Erhan Çelik ile davalık olan şarkıcı Gülben Ergen bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Show TV'de yayınlanan Seda Sayan'la programına konuk olan Ergen, "Susarak konuştum" dedi.

İşte Gülben Ergen'in açıklamalarından bazı bölümler:

Susmak da bir cevaptı aslında. Susarak konuştum. Yangının orta yerinde sadece sana bağlandım. Bir haykırmaydı. Bir ringde dokuz kişiyle savaşamazsın. O kadar çok yerden saldırı geliyordu ki... Ben sessiz kaldım, şarkımla çıktım. Her yerden saldırdılar. Hep sabır çok sabır... Ben dostumun programına geliyorum. Sadece benim sınavım değildi... Gücü başkasının sırtına dayanarak alırsan, düşersin... Hangisinin neyine cevap vereceksin... Sacit Aslan diye birden bire dost çıktı karşıma bambaşka yorumlarla... Benim ölümümü seyrettiler...

Seda Sayan

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