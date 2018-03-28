Sözcü'nün haberine göre, 'En İyi Incentive Etkinliği' ödülünü takdim eden Gülben Ergen, şıklığıyla göz kamaştırırken, tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ergen, gece ile ilgili “Ödül almak kadar vermek de önemli son derece güzel bir gece” dedi.

Yeni albüm ile ilgili konuşan Ergen “Albüm için çalışıyorum, şu sıralar okumalardayım fakat acele etmiyorum çünkü ülkemizin çok zor zamanlardan geçtiğini düşünüyorum belki yaz ayına yetişebilir” dedi.



Gazetecilerin, son zamanlarda Seda Sayan'ın barış elçiliği yaptığı, Seren Serengil ve Hande Yener'in barışmasını sağladı. ‘Sizin için de bir barış olur mu?’ soruları üzerine sessiz kalmayı tercih eden Ergen, iyi bir akşam dileyerek salondaki yerini aldı.

ÇAĞLA ŞIKEL HEYECANLANDI

Sahneye siyah bir kostümle çıkan Çağla Şıkel, ‘En İyi Etkinlik’ ödülü verdi. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Şıkel, “Neden bu kadar heyecanlandığımı bilmiyorum” dedi.



Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ise ‘En İyi Davet Etkinliği’ ödülünü verdi. Esmersoy, ödülü takdim etmeden önce “Eminim salonun yarısıyla birlikte çalıştık. Çalışmadıklarımızla da en kısa zamanda çalışmayı umuyorum” dedi.