Gülben Ergen sorular karşısında sinirlendi: Ver mikrofonu!

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HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre sorular karşısında sinirlenen ve “Konuşmayacağım” diyen şarkıcı, mikrofonunu almaya çalıştığı basın mensubuna, “Siz hangi kanalsınız, ver mikrofonu bana” diye çıkıştı.