4 | 25

AŞK DOLU PAYLAŞIMLAR

Öte yandan Burak Törer, Gülben Ergen'le çektirdiği bir fotoğrafı yine aynı saatlerde takipçileriyle paylaştı. Burak Törer fotoğrafı, "İki canlı' olmak sadece kadınlara özgü değildir. Bazen de 'bir adamın içinde büyür' kadın" notuyla paylaştı.