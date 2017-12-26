HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, Sezen Aksu imzalı şarkıya nakaratındaki sözlerden hareketle acı biberli tanıtım yapan ünlü şarkıcı, ‘Yansın Bakalım’la mahkemelik olduğu eski eşi Erhan Çelik’e gönderme yaptığı iddialarını reddetti.



Ergen, şarkının imalı sözlerinin sipariş olup olmadığı sorusuna “Öyle bir sipariş mümkün değil. Geçen sene Sezen Aksu’dan 3 şarkı almıştım. Bu, öne çıktı” yanıtını verdi. Yaşadığı sıkıntılı dönemlerle ilgili de konuşan Ergen şunları söyledi:

‘DOSTU DÜŞMANI ÇOK İYİ TANIDIM’

“Yanımda olan çok insan vardı, olmayanlar hayatımdan elendi. Hafifledim, daha da güçlendim. Dostu düşmanı çok iyi tanıdım. Kuru kalabalıktansa daha anlamlı bir kalabalığa sahibim. Her şey hayal ettiğimin üstünde güzel gidiyor.”