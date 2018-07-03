Hayvan tecavüzleri ve ölümleri haberleri birbiri ardına gelirken, Türkiye son zamanlarda çocuk ölümleri haberleriyle sarsılıyor.

Pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından yaşanan bu dramla ilgili paylaşımlarda bulunurken, Gülben Ergen de radikal bir karara imza attı.

Ülkenin karanlık günler yaşadığı bir süreçte hesabından paylaşım yapamayacağını söyleyen Gülben Ergen, Instagram paylaşımlarına mola vereceğini şu satırlarla duyurdu:

"Bir süre mola veriyorum Instagram'a... Yanan yürekler, solan bedenler, adeletini sorgulamaya gücümün yetmediği bu hayatta fotoğraf paylaşmak içimden gelmiyor. Yüreğim ne zaman derse o zaman gelirim. Gülben..."