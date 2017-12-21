Habertürk Haber Merkezi’nden Arzu Kaya’nın haberine göre, Gülben Ergen, cep telefonuna hakaret ve tehdit içerikli mesaj attıkları gerekçesiyle eski eşi Erhan Çelik, asistanı Seda Kurtulmuş ve şoförü Harun Güçlü’yü mahkemeye vermişti.

Üçlü için toplamda 5’er yıl hapsin istendiği dava Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Suçun internet üzerinden işlendiğine vurgu yapan mahkeme, Ergen’in ikamet adresinin Sarıyer’de bulunduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verdi.

Bunun üzerine iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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