Gülcan Arslan kimdir? - İşte Gülcan Arslan'ın son hali

Gülcan Arslan 1 Mayıs 1986 tarihinde Sakarya’nın Karasu ilçesinde dünyaya geldi. Şu an da 31 yaşında olan Arslna'ın boyu 1.72 cm'dir. Aslen Sakaryalı olan Arslan, ailesinin üç çocuğundan en küçük olanıdır.
Ortaokul ve lise zamanlarında oyunculukla ilgili bir düşüncesi olmayan Gülcan Arslan, lise bittikten sonra Almanya'da yaşayan ablasının yanına gitti. Üniveriste planları yaparken, ablasının yönlendirmesiyle oyunculuk eğitimi içimn Türkiye'ye döndü. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin sınavlarını kazanan Arslan, eğitimini tamamlandıktan sonra bir çok dizi ve reklamda rol aldı.
Gülcan Arslan ilk olarak 2007 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Sınıf" adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizide rol aldı.
Gülcan Arslan asıl çıkışını 2011 yılında Bülent İnal ile birlikte rol aldığı bir çocuk sevdim adlı dizi ile yaptı. Bu dizi ile birlkte yldızı parladı.dizi de mine adında genç bir kızı canlandırdı.
Daha önce Kafkas, Gurbet Kuşları, Sınıf ve Hepimiz Birimiz için dizilerinde oynayan Gülcan Arslan, daha sonra Arka Sokaklar’da komiser Leyla rolü ile hayranlarının karşsına çıktı. Fakat sonra başrolerini Seçkin Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse ile paylaştığı Günahkar adlı dizi için arka sokaklardan ayrılmak zorunda kaldı. Ama Günahkar yayından kaldırıldı.
GÜLCAN ARSLAN NEDEN KİLO VERDİ?
Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafta hayranlarını telaşlandırdı. Oldukça zayıfladığı görülen oyuncunun hayranları fotoğrafın altına "Zayıflama artık. İrem Derici gibi kendini hastanelik edeceksin" yorumlarını yazdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.