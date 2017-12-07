Gülcan Arslan kimdir? - İşte Gülcan Arslan'ın son hali

Gülcan Arslan 1 Mayıs 1986 tarihinde Sakarya’nın Karasu ilçesinde dünyaya geldi. Şu an da 31 yaşında olan Arslna'ın boyu 1.72 cm'dir. Aslen Sakaryalı olan Arslan, ailesinin üç çocuğundan en küçük olanıdır.

Ortaokul ve lise zamanlarında oyunculukla ilgili bir düşüncesi olmayan Gülcan Arslan, lise bittikten sonra Almanya'da yaşayan ablasının yanına gitti. Üniveriste planları yaparken, ablasının yönlendirmesiyle oyunculuk eğitimi içimn Türkiye'ye döndü. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin sınavlarını kazanan Arslan, eğitimini tamamlandıktan sonra bir çok dizi ve reklamda rol aldı.

Gülcan Arslan ilk olarak 2007 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Sınıf" adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizide rol aldı.

Gülcan Arslan asıl çıkışını 2011 yılında Bülent İnal ile birlikte rol aldığı bir çocuk sevdim adlı dizi ile yaptı. Bu dizi ile birlkte yldızı parladı.dizi de mine adında genç bir kızı canlandırdı.

Daha önce Kafkas, Gurbet Kuşları, Sınıf ve Hepimiz Birimiz için dizilerinde oynayan Gülcan Arslan, daha sonra Arka Sokaklar’da komiser Leyla rolü ile hayranlarının karşsına çıktı. Fakat sonra başrolerini Seçkin Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse ile paylaştığı Günahkar adlı dizi için arka sokaklardan ayrılmak zorunda kaldı. Ama Günahkar yayından kaldırıldı.

GÜLCAN ARSLAN NEDEN KİLO VERDİ?

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafta hayranlarını telaşlandırdı. Oldukça zayıfladığı görülen oyuncunun hayranları fotoğrafın altına "Zayıflama artık. İrem Derici gibi kendini hastanelik edeceksin" yorumlarını yazdı.

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