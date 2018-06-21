Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, dizinin yapım şirketi, rol aldığı bölüm ücreti için Avşaroğlu'na çek verdi. Ancak Avşaroğlu, çekin vadesi geldiğinde ödemesini alamadı. Şirketin kendisini oyaladığını belirten oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak dolandırıldığını ileri sürdü.

35 BIN LİRA ALACAKLI



Bununla da yetinmeyen Avşaroğlu, geçtiğimiz günlerde İcra Müdürlüğü'ne başvurarak, yapım şirketine icra takibi başlattı. Yaklaşık 35 bin lira alacağı bulunan oyuncu, alacağını faiziyle tahsil etmek istiyor.