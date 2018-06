Gülden Karaböcek, HT Magazin'den Arif Hür'ün sorularını yanıtladı.

Arabesk ve fantezi müzik denilince akla ilk gelen isimlerden Gülden Karaböcek şu sıralar çok farklı bir heyecan yaşıyor. 14-17 yaşları arasındayken kaydettiği, ‘Dumanlı Dumanlı’, ‘Adaletin Bu Mu Dünya’ ve ‘Yaralı Kalp’ başta olmak üzere unutulmayan 18 şarkısının orijinal kayıtları ‘Orijinal Kayıtları ve Remixleri’ adıyla 2 CD olarak satışa çıktı.

İlk CD’de kendi seslendirdiği, ikinci CD’de ise Orkun Tunç ve Doruk Öztürkcan’dan oluşan Armageddon Turk prodüktör ikilisinin yapmış olduğu aynı şarkıların remiksleri yer alıyor. 2019 yılında yeni bir albüm çıkaracağının müjdesini de veren Karaböcek’le keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik...

14-17 yaşları arasında seslendirdiğiniz şarkıların orijinal kaydı ilk kez gün yüzüne çıktı. Neler hissediyorsunuz?

Her şeyden önce unutulmadığını bilmek çok güzel. Albümün yapımcısı Ali Coşar bana, “Orijinal kayıtları ve remiksleri bir albümde toplayalım” dediğinde bir yandan mutlu oldum bir yandan da düşündüm.

Neden?

Yeni bir albüm hazırlığındayım, hali hazırda çok sayıda bestem var. Bu albümü 2019 yılında dinleyicilerle buluşturmadan önce eski şarkıları yeniden gündeme getirmek doğru mu olur diye düşündüm. Biraz da komik olur mu diye tedirgin oldum. Çünkü 14-17 yaş aralığında seslendirdiğim şarkılardan bahsediyoruz! Ancak yeni neslin şarkılarımı duyacak olmasını göz önüne getirince kabul ettim. Bu albümle birlikte kendimi 17 yaşında gibi hissediyorum. Yeniden doğmuş gibiyim!



Uzun yıllardır albüm çıkarmamanızın altında yatan bir sebep var mı?

Kendime göre iyi bir müzik şirketi bulamadım. Beni engellemeye çalışanlar da oldu. Şimdi onların ismini zikretmek istemiyorum! Halkım beni her zaman hak ettiğim yere koydu ama yapım şirketleri etimden, sütümden her şeyimden faydalandı. Gıdım gıdım paralarla günleri geçiriyordum. Kenara koyacak param olmadı. Ama gelinen noktada Şah Plak bana sahip çıkıp güzel bir albüm sürecine başladık. Pop-arabesk karışımı her dinleyenin ağzında güzel bir tat bıracak bir albümle müzikseverleri selamlamak için sabırsızlanıyorum.

Sizin döneminizde arabesk sadece belli bir zümreye hitap ederdi. Günümüzde pop şarkıların arabeske kaydığını söyleyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Bu değişimi nasıl okumalı?

Müziğin her türlüsünü dinleyen ve destekleyen bir insanım. Ancak günümüzde pop müzik okuyanlara bakarsanız arabeskin pop hali gibi! Biz arabesk bir milletiz, dertlerimizi dinlemekten haz alıyoruz. Özümüze döndük.

Günümüz şarkılarını nasıl buluyorsunuz?

Geçen yıllar içerisinde şarkı sözlerinde saygıyı kaybettik. Mesela bir aşkı, sevgiyi dalga geçercesine anlatıyorlar. “Kapı orada arkanı dön çık” gibisinden sözler yazmak çok kolay. Şarkılarda duygusallığa ve samimiyete ihtiyacımız var.

* Evime gelip giden, benim gittiğim sanat camiasından dostum yok. Herkes kendi işinde gücünde, kimsenin kimseyi arayacak vakti yok

* Herkes kendi başı nın çaresine bakıyor. İnsanlar freni patlamış bir kamyon gibi gidiyor. Buna ben de dahilim. Ne reye gittiğimizi bilmiyoruz

‘Bayramlar tatil fırsatı olarak görülüyor’

Bayramlar sizin için ne ifade ediyor?

Bayramlar 7’den 70’e tanıdığın veya tanımadığın insanlarla kucaklaşma fırsatıdır. Maalesef artık eski bayramları mumla arıyoruz. Geçmişte her aile birbirine ziyaretlere giderdi. Günümüzde bayramlar bir tatil fırsatı olarak görülüyor. Her şeye rağman bu durumun düzeleceğini umut ediyorum.

Sosyal medya insanların en yakın arkadaşlarından biri oldu.

Evet! Sosyal medya artık insanları çok meşgul ediyor.



‘Keşkelerim yok’

Hiç şöhretin büyüsüne kapıldığınız oldu mu?

Her zaman mütevazı oldum. ‘Ben ünlüyüm, dediğim olur’ gibisinden tavırlar takınmadım. Tanıma, popüler olma gibi bir hayalimde yoktu ama yaptığım iş beni bu noktaya sürükledi. Bir sanatçının müzik alanında başarılı olması için hırsını iyi ayarlayabilmesi lazım. “Ben oldum” deyip etrafa kafa tutarsanız kısa sürede silinip gidersiniz.

Günümüz sanatçıları 70’lerde ve 80’lerde sahne alan sanatçılara oranla daha çok para kazanıyor. Siz o yıllarda değil de bu dönemde popüler olmak ister miydiniz?

Keşke bu dönemde yaşasaydım da daha çok para kazansaydım diye hiç düşünmedim. Hayatta keşkelerim yok. Köşeyi dönüp kaybolmaktansa köşeyi dönmeyip kaybolmayı tercih ederim.

Önümüzdeki yıl 50. sanat yılını kutlayacaksınız...

Geçen yıllar içinde her daim önüme baktım. Üzüldüğüm günler de oldu sevindiğim günler de... Bugün hâlâ insanlar beni gördükleri yerde sevip sayıyorsa ne mutlu bana. Her şeyimi sokaktaki vatandaşlara borçluyum.



'Gazinolar tekrar açılmalı’

İlk sahnenizi hatırlıyor musunuz?

İlk Çakıl Gazinosu’nda çıkmıştım. Ondan sonra Yenikapı’da Gar Gazinosu’nda da sahne aldım. Maksim’den de istemişlerdi ama orada çıkmak istemedim hiç. Bülent Ersoy ve Ferdi Tayfur ile Avrupa turnelerine de çıkmıştık. Barış Manço, Belkıs Akkale, İbrahim Tatlıses gibi isimlerle de İzmir Fuarı’ndaki konserimizi unutamıyorum.

Gazino kültürünün yeniden doğması gerektiğini düşünenler var. Buna katılıyor musunuz?

Gönlüm gazinoların yeniden açılmasını ister. Ama şöyle bir gerçek var. Eskiden orta direk bir aile rahatlıkla gazinoya gidebiliyordu. Ancak her geçen gün sanatçıların alacağı ücret yükseldi. Bir gece için bir sanatçıya kaç gazino 70-80 bin TL verebilir.

AVM konserleri şimdilerde daha revaçta sanki...

Hiç AVM’de konser vermedim. İnsanların alışveriş yaparken yan gözle de sanatçıyı bakıp, onu dinlemesi değişik bir durum. Akustik deseniz o da ayrı sir sorunsal.

Gülden Karaböcek bugüne kadar, ‘Dilek Taşı’, ‘Kırılsın Ellerim’ ve ‘Sen Evlisin’ gibi çok sayıda popüler olmuş arabesk şarkının altına imzasını attı.



Gülden Karaböcek, “En büyük destekçim kızım Nur Düzgit. Birbirimize çok bağlıyız” diyor.



Gülden Karaböcek, 1984 yılında İzmir Fuarı’nda sahne almadan önce İbrahim Tatlıses, Barış Manço , Belkıs Akkale, Sezer Güvenirgil, 5 Yıl Önce 10 Yıl Sonra Grubu ve Ayşe Mine gibi çok sayıda sanatçıyla bir araya geldi.



Zeki Müren, Çakıl Gazinosu’nda Gülden Karaböcek ile aynı karede.



Müzeyyen Senar Çakıl Gazinosu’nda Gülden Karaböcek’i dinlerken.



Ferdi Tayfur, Çakıl Gazinosu’nda Gülden Karaböcek’e gül takdim ederken.