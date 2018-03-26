HT Magazin'de yer alan habere göre, SHOW TV’nin fenomen mizah programı ‘Güldür Güldür Show’un yazarları Murat Kepez, Eray Akyamener, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin, Ayberk Sak ve Mahmut Özbey’in kaleminden çıkan ‘Cici Babam’, 20 Nisan’da vizyona girecek.



Yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini Meltem Bozoflu Gölebeyi’nin üstlendiği filmde başrolleri Onur Buldu, Mahir İpek, Yasemin Çonka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Derya Karadaş ve Burak Topaloğlu paylaşıyor.



Fragmanı yayınlandı



Fragmanı beğeni toplayan film, babaları ölen 3 yetişkin kardeşe, bir cici baba gelmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.



3 kardeşin annelerinin evlenmesini engellemek için elinden geleni yaptığı film, seyirciye bol kahkaha vaat ediyor.

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