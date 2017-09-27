Güldür Güldür Show 4 Ekim’de takipçileriyle buluşacak

Ekranların kahkaha garantili programı ‘Güldür Güldür Show’ için geri sayım başladı. HT Magazin'in haberine göre, Ali Sunal’ın sunumuyla seyircili olarak çekilen program, 4 Ekim’de takipçileriyle buluşacak. Yeni sezonda çarşamba akşamları ekrana gelecek ‘Güldür Güldür Show’, eğlenceli skeçleriyle milyonları güldürmeye devam edecek.

Güldür Güldür Show