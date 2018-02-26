HT Magazin'de yer alan habere göre, 23 ve 24 Şubat’ta Ankara Congresium’da sahne alan ve kapalı gişe oynayan ekip, Ankaralıları kahkahalara boğdu. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği ‘Güldür Güldür Show’ ekibi, turneler aracılığıyla yurdun dört bir yanındaki sevenleriyle buluşmayı sürdürecek.

‘Güldür Güldür Show’ ekibi Ankara’da sevgi seliyle karşılandı.