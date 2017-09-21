'Güldür Güldür Show’un çekimleri başladı

HT Magazin'in haberine göre, yeni sezon çekimlerinin başlamasına günler kala buluşan ekip, afiş ve jenerik çekimini BKM Tiyatro’da gerçekleştirdi. Kahkahaların bir an durmadığı eğlenceli çekimde uzun süre kıpırdamadan durmaya çalışan oyuncular eğlenceli karelere imza attı.

'GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW' EKİBİ YİNE ÇOK EĞLENDİ

SHOW TV’nin fenomen mizah programı ‘Güldür Güldür Show’un ekibi, önceki gün yeni sezonun afiş ve jenerik çekimleri için BKM’de bir araya geldi. Sezon hazırlıkları son sürat devam eden ekip, çekimlerde her zamanki gibi son derece enerjik ve neşeliydi.

ÇEKİM BOYUNCA DOYASIYA EĞLENDİLER

Rol aldıkları skeçlerle tüm Türkiye’yi kahkahalara boğan oyuncular, çekimler boyunca kendileri de doyasıya eğlendi. Şekilden şekile giren ve konsept gereği uzun süre kıpırdamadan durmaları gereken oyuncular, bol kahkahalı bir çekim sürecine imza attı. Kendi aralarında sık sık şakalaşan ekip, sosyal medya için de bol bol fotoğraf çekti.

Güldür Güldür Show