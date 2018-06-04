HT Magazin'de yer alan habere göre, yer aldığı skeçlerdeki yeteneğiyle dikkat çeken Parlak, BKM yapımı ‘Bak Şu Bücüre’ adlı filmde başrolde yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Umut Kırca’nın oturduğu, senaryosunu ise Yaşar Arak ve Ömer Pınar’ın kaleme aldığı filmin sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor. Parlak, internet ve teknoloji yardımıyla hayalini gerçekleştirmeye çalışan 10 yaşında bir bilgisayar dehası olan Umut’u canlandırıyor.