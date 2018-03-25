Dünyanın düz olduğu düşüncesinin savunucularından amatör roket bilimci Mike Hughes, yaptığı roketle kendini uzaya fırlatmak isterken 575 metre yükseklikten çöle çakıldı.

Bilimi kurgudan ibaret gördüğünü söyleyen Hughes, yaptığı roketle dünyanın düz olduğunu kendi gözleriyle göreceğini söylüyordu.

Amatör roketiyle kendini Kaliforniya yakınlarından fırlatan Hughes, 560 kilometreden daha fazla bir hıza ulaştı. Paraşüte rağmen oldukça hızlı bir şekilde Mojave Çölü'ne düşen yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hughes, 2014'te de benzer bir deneme yapmıştı.

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