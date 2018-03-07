Enerji Bakanlığı’nın “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” ödül töreni dün akşam gerçekleştirildi. Programa jüri başkanı olarak katılan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, konuşmasında, ''Kadınların araştırmalarla ispatlanmış yönetsel becerileri enerji sektörü için de önemli bir potansiyeldir. Ancak ne yazık ki, istatistiklere göre yalnız ülkemizde değil, dünya da cinsiyet eşitsizliğinin en yoğun yaşandığı sektörlerden birisi enerjidir.'' ifadelerini kullandı.

Jüri başkanı olduğu programın ilk kez düzenlenmesine rağmen 200'den fazla başvuru aldığını ifade eden Sabancı, bu isimlerin tek tek değerlendirildiğini ve sürecin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, profesyonellik ve kurumsallık içerisinde yönetildiğini aktardı.

"Bu gece ödülleri dağıtıyoruz ama başarılı örneklerle aslında hepimiz kazandık" diyen Sabancı, şöyle konuştu:

Enerji, hem bugünümüzün hem de geleceğimizin stratejik sektörlerinden biri. Dünyada en kuvvetli trendlerden biri olan şehirleşme, yeni teknolojiyle birleşince enerjiye olan talebi her gün artırıyor. Dolayısıyla, tüm dünyada kadınları bu sektöre daha fazla çekmek için ciddi gayretler var. Ülkemizde de, bu sektör için çalışan, bu sektöre ilgi gösteren profesyonel, akademisyen ve girişimci kadınların sayılarını artırmak için hepimiz çalışmalıyız. Bu sebepten, kadınlarımızı yüreklendirmek için oluşturulan bu programa jüri başkanı olarak katılmayı memnuniyetle kabul ettim!

“Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” Ödül Programı bu yıl ilk kez düzenleniyor ama ilk olmasına rağmen 200’den fazla başvuru alındı. Bu iyi katılım çok memnuniyet verici; sektörün ve kadınların geleceği için umut veriyor! Gelen bu yüksek başvurunun ardından Enerji Bakanlığı’nın uzmanları titiz bir teknik eleme yaptılar. 5 kategoride 42 kadınımız kısa listeye kaldı. Ardından jüri olarak kısa listeye kalan isimlerin dosyalarını tek tek değerlendirdik. Birbirlerinden etkilenmemeleri için tüm jüri üyelerimiz değerlendirmeleri ayrı ayrı yaptılar. Sonrasında puanlamalarımızı birbirinden bağımsız olarak Bakanlığımıza ilettik. Süreç Bakanlığımız tarafından son derece profesyonelce ve kurumsallık içerisinde yönetildi. Birazdan da kimlerin ödül alacağını hep beraber öğreneceğiz.

Bu gece ödülleri dağıtıyoruz ama başarılı örneklerle aslında hepimiz kazandık. Bu süreç, tüm adaylarımızın ve sektörümüzün kazandığı bir yolculuktur. Aday olan tüm profesyonel, akademisyen ve girişimci kadınlarımızın birbirinden değerli çalışmalarının, başka kadınların da enerji sektörüne ilgi göstermesi, kendine bu sektörde bir yol çizmesi için ilham vereceğine inanıyorum.

14 YILDIR SEKTÖRÜN YAPISINDA ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER OLDU

Ülkemiz dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen enerji piyasaları arasında geliyor. 14 yıldır sektörün yapısında çok önemli değişiklikler oldu. Enerji üretim ve dağıtımında sektör önemli bir özelleştirme sürecinden geçti. Rekabete açıldı. Bugün enerji üretimi ve dağıtımı, ciddi yabancı yatırımcıların da bulunduğu özel sektör eliyle yapılıyor. Yaşam standardımızı birebir etkileyen bu sektörün potansiyeli yüksektir. Önümüzdeki dönemde yeni teknolojilerle buluşacak ve yatırım yapmaya devam edilecek bu sektörde, artan nitelikli iş gücü talebi vardır.

Kadınların araştırmalarla ispatlanmış yönetsel becerileri enerji sektörü için de önemli bir potansiyeldir. Ancak ne yazık ki, istatistiklere göre yalnız ülkemizde değil, dünya da cinsiyet eşitsizliğinin en yoğun yaşandığı sektörlerden birisi enerjidir. Dünya Ekonomik Forumu’na göre, enerji sektöründe kadın çalışan sayısı sadece yüzde 19. Bunun altındaki en önemli nedenlerden biri de kadın rol modellerin olmaması. O yüzden bu ödül programı gibi teşvikleri çok önemsiyoruz.Sadece mühendislik değil, farklı yetkinliklere ve disiplinlerarası çalışmalara da bu sektörde ihtiyaç duyuluyor. Bu ödül programını bu yolda, bir başlangıç olarak görmeliyiz.

Sözlerimi tamamlarken, kadınlarımızın yaşamın her alanında olduğu gibi, enerji sektöründe de hak ettikleri yere gelmesine katkı sağlayacak, “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” Programı’nı himaye eden Değerli Hanımefendi Emine Erdoğan’a, Bu konuya öncülük eden Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a özel teşekkürlerim var.

Enerji Bakanlığı’ndaki tüm uzman ekiplere özenli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Tüm değerli jüri üyelerine de titiz çalışmalarından ve katkılarından dolayı teşekkürlerim var. Tüm katılan ve aday olan “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlarımızı” cesaretlerinden dolayı yürekten kutluyorum. Ödül alan tüm adayları da şimdiden tebrik ediyorum. Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Programı’nın artan başvurularla uzun yıllar yoluna devam etmesini temenni ediyorum.