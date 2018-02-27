ÇOK HEYECANLANDI



HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, jüri üyeleri arasında Hakan Akkaya, Atıl Kutoğlu, Sedef Orman, Emre Erdemoğlu, Niyazi Erdoğan ve Özlem Erkan gibi ünlü moda tasarımcılarının yer aldığı yarışmanın finalistlerinin tasarımlarını podyumda tanıtanlar arasında ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı ile ünlü şarkıcı Güliz Ayla da vardı.



Boks antrenmanı sırasında elini kıran Yağcı, alçılı koluyla podyumda yürüdü. İlk kez podyumda boy gösteren Güliz Ayla ise, heyecanından dolayı final yürüyüşüne çıkmadı.

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