HT Magazin’den Arif Hür’ün haberine göre, ‘Parla’ isimli albümüyle adından söz ettiren popçu, yılbaşı gecesi Miami’nin ünlü bir mekanında sahne alacak.

Duygularını, “Daha önce hiç ABD’ye gitmemiştim. İyi ki geçen yıl vize almışım. Miami’yi fethedeceğim” diyerek ifade eden Ayla, kariyer hedefinin İngilizce şarkılar yazarak yurtdışına açılmak olduğunu açıkladı.



GÜLİZ AYLA