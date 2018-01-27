Oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Ömer Berk Cankat, Ebru Cündübeyoğlu, Şerif Sezer ve Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı Gülizar dizisi, ikinci bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağını araştıran izleyiciler, internette "Gülizar 2. bölüm" aramasını yapmaya devam ediyor. Peki Gülizar 2. bölümde neler yaşanacak? İşte Gülizar 2. bölüm fragmanı ve detaylar.

GÜLİZAR 2. BÖLÜM: MURAT, GÜLİZAR'I KORUMAYI BAŞARABİLECEK Mİ?

Tanımaya bile fırsat bulamadığı babasını kaybetmesinin ardından çiftlikte kalması neredeyse imkansız hale gelen Gülizar haklarını almak üzere adımlar atmaya başlar.

Bu arada İzmir’den kaçarken geride bıraktığı Suzan ve Fettah için de büyük endişe duymaktadır. Fettah ise yaralı halde yattığı hastanede bile boş durmamakta, Şerif ve Teksoy’u zora sokacak hamleler yapmaktadır.

Murat, aileyi karşısına almak pahasına da olsa kendisine emanet edilen Gülizar’ı korumaya kararlıdır.

GÜLİZAR İLK BÖLÜM

İzmir’de kendi düşleriyle yaşayan Gülizar, bir anda büyük bir belaya bulaşır. Ölüm döşeğinde olan büyük çiftlik ve mandıraların sahibi Mehmet Rıfat, ailesine evlilik dışı bir kızı olduğunu ve onu da mirasına dahil ettiğini açıklar.

Gülizar, peşindeki beladan kaçarken kendisini büyük bir servetin mirasçısı olarak bulur. Geçmiş yaşamı Gülizar’ı rahat bırakacak mı? Getirildiği güzel çiftlikte yeni, kalabalık ailesi onu nasıl karşılayacak?

Gülizar

Gülizar 2. bölüm

Gülizar yeni bölüm

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER