Gülizar dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Ölüm döşeğindeki gerçek babasının isteğiyle birden bire zengin bir çiftlikte mirasçı olan Gülizar'ın hikayesinin anlatıldığı dizi ilk bölümüyle izleyiciden beğeni topladı. Gülizar'ın başrolünde Farah Zeynep Abdullah, Ömer Berk Cankat, Ebru Cündübeyoğlu ve Şerif Sezer gbii usta isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenlik koltuğundaysa birçok başarılı film ve diziye imza atan Çağan Irmak oturuyor. Peki Gülizar ilk bölümde neler yaşandı? Gülizar 2. yeni bölüm fragmanında neler olacak? İşte detaylar...

GÜLİZAR 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gülizar 2. Bölüm Fragmanı yayında! Gülizar, ölen babasının ardından intikam almaya karar veriyor!

Gülizar, babası Ahmet Rıfat Sepetçi ile yıllar sonra kavuşur. Fakat bu kavuşma, beraberinde büyük bir felaketi getirir. Ahmet Rıfat Sepetçi vefat eder ve bu ölüm tüm Sepetçi Ailesi'nin Gülizar'a cephe almasına yol açar.

GÜLİZAR 1. İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İzmir’de kendi düşleriyle yaşayan Gülizar, bir anda büyük bir belaya bulaşır. Ölüm döşeğinde olan büyük çiftlik ve mandıraların sahibi Mehmet Rıfat, ailesine evlilik dışı bir kızı olduğunu ve onu da mirasına dahil ettiğini açıklar.

Gülizar, peşindeki beladan kaçarken kendisini büyük bir servetin mirasçısı olarak bulur.

Geçmiş yaşamı Gülizar’ı rahat bırakacak mı? Getirildiği güzel çiftlikte yeni, kalabalık ailesi onu nasıl karşılayacak?

GÜLİZAR KONUSU NE?

Gülizar (25) İzmir’in fakir bir mahallesinde, annesinin onu emanet ettiği Suzan’la (40) birlikte yaşamaktadır, müzik onun için çok önemlidir ve en büyük hayali bir gün iyi bir şarkıcı olmaktır.

Suzan, Şerif’in işlettiği pavyonda çalışmaktadır ancak Şerif’in gözü Gülizar’dadır. Suzan’dan Gülizar’ı pavyona getirmesini ister. Gülizar’ın bir diğer derdi ise kendisiyle evlenmek isteyen yaşı geçkin Bahri Bey’dir. Gülizar, başındaki bu dertlerden kurtulmak isterken hayatı tahmin edemeyeceği şekilde değişir. Öz babası süt-peynir fabrikaları sahibi zengin iş adamı Mehmet Rıfat ölüm döşeğindedir, kendisini görmek istemekte ve artık onların çiftliğinde yaşamasını vasiyet etmektedir. Çiftliğin kâhyası ve Gülizar’ın varlığını yıllardır bilen kâhya Veysel’in oğlu Murat, Gülizar çiftliğe geldiği andan itibaren ona vurulur ancak ortada bir sorun vardır; kendisi Mehmet Rıfat’ın kızı Mine ile nişanlıdır. Gülizar çiftlikte hayallerine ulaşmaya çabalarken hem geçmişteki hem yeni edindiği düşmanlarla mücadele edecek, bir yandan da Murat’a duyduğu aşkla sarsılacaktır.

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