Gülizar ekran yolculuğuna henüz yeni başlayan dizilerden. Kanal D'de geçen hafta ilk bölümü ekrana gelen Gülizar'ın dün akşam 2 bölümü yayınlandı. Yönetmenliğini Çağn Irmak'ın yaptığı dizi adından söz ettirmeyi başardı. Dizinin son bölümünde Gülizar, henüz yeni kavuştuğu babasının ani ölümüyle sasıldı. Ancak Gülizar asıl mücadeleyi kendisini dışlayan Sepetçi ailesine karşı verecektir. 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizide Gülizar'ı korumaya çalışan Murat ile Gülizar arasında ilk yakınlaşmalar başlayacaktır.

GÜLİZAR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sepetçi Ailesi'nde ortalık iyice karışıyor, Murat ise bu kaostan Gülizar'ı uzak tutmaya çalışıyor!

Çiftlikte gerginlik artıyor. Bir anda bu durumların ortasında kalan Gülizar'ın yardımına ise Murat yetişiyor. Murat'ın bu davranışları ise Gülizar ve onu günden güne daha da yakınlaştırmaya başlıyor!

GÜLİZAR 2. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülizar, babasının ölümüyle beklenmedik durumların tam ortasında kalıyor!

Tanımaya bile fırsat bulamadığı babasını kaybetmesinin ardından çiftlikte kalması neredeyse imkansız hale gelen Gülizar haklarını almak üzere adımlar atmaya başlar.

Bu arada İzmir’den kaçarken geride bıraktığı Suzan ve Fettah için de büyük endişe duymaktadır. Fettah ise yaralı halde yattığı hastanede bile boş durmamakta, Şerif ve Teksoy’u zora sokacak hamleler yapmaktadır.

Murat, aileyi karşısına almak pahasına da olsa kendisine emanet edilen Gülizar’ı korumaya kararlıdır.

Gülizar

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