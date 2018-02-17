Gülizar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin bu akşamki son bölümü sonrası araştırılmaya başlandı. Gülizar'ın bu akşamki bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Murat, Mine'den ayrıldı, ancak Gülizar'ın Murat'a verdiği tepki hiç de beklenildiği gibi olmadı. İşte Gülizar 5. son bölümü özeti ve Gülizar 6. yeni bölümüne dair detaylar...

GÜLİZAR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülizar'ın yeni bölümüne dair detayları öğrenmek isteyen izleyiciler, internette "Gülizar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu soruyor. Yayıncı kuruluş, henüz dizinin yeni bölümü yayınlamadı. Ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

GÜLİZAR 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Murat ve Mine'nin nişanında yaşananlar her şeyi alt üst ediyor. Rüştü, yıllar önce Veysel'le yaşadıklarını bir çırpıda herkesin içinde itiraf ediyor. Rüştü'nün söylediklerinden sonra herkes büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Veysel ise ne yapacağını bilemiyor. Ancak bu durum Mine ve Murat nişanının yarım kalmasına sebep oluyor. Olanlardan sonra çiftlikten taşınmak isteyen Murat, yeni kararlar alıyor. Mine'den de ayrılmak isteyince çiftlikte adeta kıyamet kopuyor!

Öte yandan Kartal, Gülizar'ın peşine düşüyor ve ne pahasına olursa olsun onu bulmak istiyor. Kısa sürede Gülizar'a ulaşan Kartal'ın adamları ise Gülizar'a reddemeyeceği bir teklifte bulunuyor! Peki bu teklif Gülizar'ın hayatını nasıl etkileyecek?

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