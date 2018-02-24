Gülizar son bölüm izleyiciyi erkana kilitledi. Murat ile Gülizar arasındaki aşk artık varlığını göstermeye başladı. Murat, Gülizar’a karşı olan duygularını kabul etti. Ancak Gülizar hayali olan şarkıcılık için, ailesine bir ders daha verip İstanbul’un yolunu tuttu. Peki Gülizar 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar

GÜLİZAR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülizar yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından heyecanla araştırılıyor. Gülizar’ın yeni bölümü hakkında ip uçları elde etmek isteyen izleyiciler internette “Gülizar 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” araması yapıyor. Ancak yayıncı kuruluş henüz beklenen fragmanı yayınlamadı. Gülizar 7. yeni bölüm hakkında gelişmeler yaşandıkça haberimizden aktarmayı sürdüreceğiz.

GÜLİZAR 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şerif’in silahlı tehdidine maruz kalan Gülizar, Murat tarafından kurtarılır. Ancak bu esnada Tuğrul vurulur. Candan, hem çocuklarının Gülizar yüzünden tehlike altında olmasından hem de pavyon geçmişlerinin ortaya çıkmasından dolayı onları evden kovar. Ancak Gülizar, gitmeden önce aileye son bir ders verir. Parada pulda gözünün olmadığını ispatlamak için reddi miras yaparak İstanbul’un yolunu tutar.

Gülizar’dan ve ona verecekleri mirastan kurtuldukları için çok mutlu olan Sepetçi Ailesinin bu mutluluğu kısa sürer. Çiftlikte yaşanan beklenmedik bir gelişme onlara hayatlarının şokunu yaşatır.

Murat, Gülizar’a aşık olduğunu kesin olarak anlasa da duygularını inkar eden Gülizar, en büyük hayali olan şarkıcılık için önemli bir adım atar. Kartal Söz Prodüksiyon’la anlaşan genç kız, yeni bir hayata başlar. Ancak yaptığı anlaşmanın tadını çıkarmaya fırsat bulamadan kapısına gelen sürpriz misafir olayların seyrini değiştirecektir.

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