Gülizar dizisi, 7. bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında izleyiciler yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Yeni bölüm fragmanı için internette arama yapmaya başlayan izleyiciler, "Gülizar 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Gülizar 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÜLİZAR 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Ömer Berk Cankat, Ebru Cündübeyoğlu, Şerif Sezer ve Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı Gülizar dizisi, 7. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı.

Gülizar 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Fragman yayınlandığında haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜLİZAR 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülizar’ın çiftliği terk etmesi Murat’ın duygularını tetiklemiştir. Gülizar’ı sonsuza kadar kaybetmek istemeyen Murat, Gülizar’a duygularını açar. Murat’ın ilanı aşkı karşısında Gülizar’ın tavrı ne olacaktır?

Suzan Gülizar’ın düzene giren hayatının bozulmasını asla istemez. Şerif’in Gülizar üzerinde tehdit oluşturmaması için polise gidip teslim olur. Bahri cinayetini üstlenir. Suzan’ı kurtaracak görüntüler Fettah’tadır fakat bir el görüntüleri almıştır. Murat yardımlarına koşar. Murat, Suzan’ı kurtaracak görüntüleri bulmayı başarabilecek midir?

Gülizar Hayriye’den ailesinin başına gelenleri öğrenmiştir. Hayriye’nin asıl isteği Gülizar’ın gidip otele yerleşen Candan, Tuğrul ve Mine’yi de evine almasıdır. Gülizar zor duruma düşen kardeşlerine yardım edecek midir? İzbe bir otelde zor anlar yaşayan Candan ve çocuklarının her şeyi yoluna koymak için planları nedir? Hayriye torunlarını tekrar bir araya getirebilecek midir?

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