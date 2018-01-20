Gülizar dizi oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi Gülizar bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Çağan Irmak ve Scripta Yazı Grubu'nın kaleme aldığı başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Ömer Berk Cankat'ın yer aldığı Gülizar dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Gülizar oyuncuları kimler? İşte Gülizar oyuncuları ve 1. bölüm fragmanı...

GÜLİZAR OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah (Gülizar), Ömer Berk Cankat (Murat), Ebru Cündübeyoğlu (Suzan), Şerif Sezer (Hayriye), Berkay Ateş (Fettah), Zuhal Gencer (Candan), Sevtap Özaltun (Mine), Berk Erçer (Tuğrul), Osman Alkaş (Veysel), Mahperi Mertoğlu (Şerif Abla), Ayşe Tunaboylu (Zemzem), Goncagül Sunar (Nazan), Gonca Cilasun (Muazzez), Emre Taşkıran (Teksoy), Pelin Abay (Fatoş), Sinem Yener (Perihan), Feriha Eyüboğlu (Şükriye), Baran Can Eraslan (Fuat)

GÜLİZAR 1. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

İzmir’de kendi düşleriyle yaşayan Gülizar, bir anda büyük bir belaya bulaşır. Ölüm döşeğinde olan büyük çiftlik ve mandıraların sahibi Mehmet Rıfat, ailesine evlilik dışı bir kızı olduğunu ve onu da mirasına dahil ettiğini açıklar.

Gülizar, peşindeki beladan kaçarken kendisini büyük bir servetin mirasçısı olarak bulur.

Geçmiş yaşamı Gülizar’ı rahat bırakacak mı? Getirildiği güzel çiftlikte yeni, kalabalık ailesi onu nasıl karşılayacak?

GÜLİZAR GENEL HİKAYE

Gülizar (25) İzmir’in fakir bir mahallesinde, annesinin onu emanet ettiği Suzan’la (40) birlikte yaşamaktadır, müzik onun için çok önemlidir ve en büyük hayali bir gün iyi bir şarkıcı olmaktır.



Suzan, Şerif’in işlettiği pavyonda çalışmaktadır ancak Şerif’in gözü Gülizar’dadır. Suzan’dan Gülizar’ı pavyona getirmesini ister. Gülizar’ın bir diğer derdi ise kendisiyle evlenmek isteyen yaşı geçkin Bahri Bey’dir. Gülizar, başındaki bu dertlerden kurtulmak isterken hayatı tahmin edemeyeceği şekilde değişir. Öz babası süt-peynir fabrikaları sahibi zengin iş adamı Mehmet Rıfat ölüm döşeğindedir, kendisini görmek istemekte ve artık onların çiftliğinde yaşamasını vasiyet etmektedir. Çiftliğin kâhyası ve Gülizar’ın varlığını yıllardır bilen kâhya Veysel’in oğlu Murat, Gülizar çiftliğe geldiği andan itibaren ona vurulur ancak ortada bir sorun vardır; kendisi Mehmet Rıfat’ın kızı Mine ile nişanlıdır. Gülizar çiftlikte hayallerine ulaşmaya çabalarken hem geçmişteki hem yeni edindiği düşmanlarla mücadele edecek, bir yandan da Murat’a duyduğu aşkla sarsılacaktır.

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Gülizar 1. bölüm fragmanı

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