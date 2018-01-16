Gülizar, İzmir’in fakir bir mahallesinde, annesinin onu emanet ettiği Suzan’la birlikte yaşamaktadır. Müzik onun için çok önemlidir ve en büyük hayali bir gün iyi bir şarkıcı olmak isteyen Gülizar'ın, hikayesini konu edinen dizi ilk bölümü ile ekranlarda olacak. Peki, Gülizar dizisi hangi günler, hangi kanalda yayınlanacak? Gülizar dizisi başrollerinde kimler rol alıyor? İşte, Gülizar 1. ilk bölüm fragmanı ve detayları...

GÜLİZAR DİZİSİ KONUSU

Gülizar (25) İzmir’in fakir bir mahallesinde, annesinin onu emanet ettiği Suzan’la (40) birlikte yaşamaktadır, müzik onun için çok önemlidir ve en büyük hayali bir gün iyi bir şarkıcı olmaktır.

Suzan, Şerif’in işlettiği pavyonda çalışmaktadır ancak Şerif’in gözü Gülizar’dadır. Suzan’dan Gülizar’ı pavyona getirmesini ister. Gülizar’ın bir diğer derdi ise kendisiyle evlenmek isteyen yaşı geçkin Bahri Bey’dir. Gülizar, başındaki bu dertlerden kurtulmak isterken hayatı tahmin edemeyeceği şekilde değişir. Öz babası süt-peynir fabrikaları sahibi zengin iş adamı Mehmet Rıfat ölüm döşeğindedir, kendisini görmek istemekte ve artık onların çiftliğinde yaşamasını vasiyet etmektedir. Çiftliğin kâhyası ve Gülizar’ın varlığını yıllardır bilen kâhya Veysel’in oğlu Murat, Gülizar çiftliğe geldiği andan itibaren ona vurulur ancak ortada bir sorun vardır; kendisi Mehmet Rıfat’ın kızı Mine ile nişanlıdır. Gülizar çiftlikte hayallerine ulaşmaya çabalarken hem geçmişteki hem yeni edindiği düşmanlarla mücadele edecek, bir yandan da Murat’a duyduğu aşkla sarsılacaktır.

GÜLİZAR DİZİSİ HANGİ GÜNLER, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gülizar dizisi 1. ilk bölümü ile 20 Ocak 2018 Cumartesi saat 20:00'de Kanal D'de izleyici ile buluşacak. Her cumartesi akşamı Gülizar yeni bölüm ekranlarda olacak.

GÜLİZAR İLK BÖLÜM FRAGMANI

GÜLİZAR OYUNCU KADROSU

Farah Zeynep Abdullah (Gülizar)

Ömer Berk Cankat (Murat)

Ebru Cündübeyoğlu (Suzan)

Şerif Sezer (Hayriye)

Berkay Ateş (Fettah)

Zuhal Gencer (Candan)

Sevtap Özaltun (Mine)

Berk Erçer (Tuğrul)

Osman Alkaş (Veysel)

Mahperi Mertoğlu (Şerif Abla)

Ayşe Tunaboylu (Zemzem)

Goncagül Sunar (Nazan)

Gonca Cilasun (Muazzez)

Emre Taşkıran (Teksoy)

Pelin Abay (Fatoş)

Sinem Yener (Perihan)

Feriha Eyüboğlu (Şükriye)

Baran Can Eraslan (Fuat)

Gülizar dizisi

Gülizar

Gülizar ilk bölüm

Gülizar ilk bölüm fragmanı

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