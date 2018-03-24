Gülizar 10. final bölümüyle ekranlara beda etti. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ömer Berk Cankat, Ebru Cündübeyoğlu ve Şerif Sezer gibi usta isimlerin yer aldığı Gülizar'ın ekran yolculuğu kısa sürdü. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu Gülizar, reytinglerde istediği sonucu alamayınca final kararı alındı. Peki Gülizar ekranlara nasıl veda etti? İşte Gülizar'ın final bölüm özeti...

GÜLİZAR 10. FİNAL BÖLÜM ÖZETİ

Basın toplantısı sonrası Gülizar ve Murat meraklı bakışlar arasında şirketten çıkar. Büyük bir skandal yaşadıklarını düşünen Hayriye’nin ve ailenin Gülizar’a olan öfkeleri iyice artmıştır. Yaşanan olaylar karşısında Mine’nin tavrını merak ederlerken o ise herkesi şaşırtır.

Gülizar ve Murat’a hiç bir şekilde ulaşamayan Suzan ve Fettah iyice panik olmuştur. Teksoy’un ikisinin başına bela olduğunu düşünürlerken Tuğrul ve Candan Mine’den şüphelenir. Onlara göre Mine’nin tavırları hiç normal değildir.

Bütün bunlar olurken Teksoy’u saklayan Mine, herkesi sarsacak planlar içine girmiştir. Dizinin sonunda ise Gülizar ile Murat hayallerindeki hayatı yaşıyor. Murat ile bir kızı olan Gülizar, şarkılarını da istediği gibi söylüyor.

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