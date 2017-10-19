"Güllü Erhan"(Erhan Ufak) tüp mide ameliyatı oldu

AA'nın haberine göre; Ufak, Antalya'da çekilen Kurtlar Vadisi Vatan filminin vizyona girmesinin ardından aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmak amacıyla özel bir hastaneye başvurdu.
Hastanenin obezite cerrahisi bölümünden Opr. Dr. Hasan Pınar tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile 39 yaşındaki oyuncunun midesi çay bardağı kadar küçültüldü. Ameliyat olmadan önce 120 kilo ağırlığında olduğu belirtilen Erhan Ufak'ın 9 ayda ideal kilosu olan 75'e düşmesinin beklendiği belirtildi.
Ameliyatın ardından taburcu edilen Ufak, yaptığı açıklamada, kilo veremediği ve sağlıklı bir hayat yaşamak istediği için bu ameliyatı olmaya karar verdiğini söyledi.
Ameliyatının başarılı geçtiğini dile getiren Erhan Ufak, "İnşallah kısa sürede kilo vermeye başlayacağız. Doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu ameliyatı olmak isteyenlere seslenmek istiyorum; Korkulacak bir şey yok. Kendinize güvenin ve 'ben başarabilirim' deyin. Bunu dedikten sonra başarmış olacaksınız. Sağlık için değişim elinizde." dedi.
"1 yıl içerisinde normal kilosuna kavuşacağını düşünüyoruz"
Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Pınar ise "Erhan Bey'in daha önce ablası ve yeğenini de ameliyat etmiştik. Onlardaki değişikliği görünce kendi sağlığı ve iş hayatındaki başarısı için de bu ameliyatı olmaya karar verdi. Amacımız Erhan Bey'in daha sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı olması için elimizden geleni yerine getirmekti. Tüp mide ameliyatı gerçekleştirdik. Her şey çok iyi gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Takiplerini gerçekleştireceğiz. 1 yıl içerisinde normal kilosuna kavuşacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
Oyuncunun ameliyattan önce vücut kitle endeksinin 38 civarında olduğuna dikkati çeken Hasan Pınar, "Bu hastalık düzeyinde obezite sınırında olarak değerlendirilebilir. Bu ameliyat ile diyabet, kalp gibi hastalıklardan da Erhan Bey'i korumak istiyorum. Kendisine sağlıklı ve başarılı yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.
- Erhan Ufak
- Güllü Erhan
- kurtlar vadisi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 39 dakika önceÇOK RİSKLİ BİR AMELİYAT00