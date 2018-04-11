HT Magazin'de yer alan habere göre, davete aralarında Aslıhan Karalar, Ece Erken, Özge Ulusoy, Nefise Karatay, Müge Boz, Burcu Güneş, Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Merve Boluğur ve Didem Soydan’ın da bulunduğu pek çok ünlü katıldı.

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