Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu olay oldu

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun tasarladığı mayo, sosyal medyada olay oldu. Transparan bir mayo tasarlayan Gülşah Saraçoğlu'nun görüntüsünü bir kullanıcı meyve tabağına benzetirken bir başkası mayoyu sahne kostümüne benzetti