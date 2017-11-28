Gülse Birsel: Dalgıç kıyafetiyle 42 beden oldum

HT Magazin’de yer alan habere göre, senaryosunu yazıp rol aldığı ‘Aile Arasında’ adlı film, 1 Aralık’ta vizyona girecek olan Gülse Birsel, filmin Adana’da geçen düğün sahnelerinin Silivri’de çekildiğini açıkladı ve ekledi: “Düğün sahnelerini 8 derece olan gecelerde çektik. 4 gün sürdü. İlk gün o kadar üşüdüm ki içime yün içlik, üzerine de dalgıç kıyafeti, onun üzerine de gece elbisesi giydim. Dolayısıyla filmde 42 bedenim. Filmde kalın görünmemin sebebi içimdeki dalgıç kıyafeti.”



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