Şu sıralar Aile Arasında ile beyazperdede boy gösteren Gülse Birsel'in 3 yıl aradan sonra ekrana dönüş yapacağı, merakla beklenen dizi 'Jet Sosyete' Star TV'den ekranlara gelecek.

BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek 'Jet Sosyete' yıldız oyuncu kadrosu ile ekranlarda komedi fırtınası estirecek.



KADROSUNDA KİMLER VAR?

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.

Heyecanla beklenen Jet Sosyete’nin ocak ayında sete çıkması planlanıyor.

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