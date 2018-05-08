Yeşilçam'a, "Yaban" filmi ile damga vuran Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu ile önceki akşam Kuruçeşme'de baş başa yemek yerken görüntülenmişti. Yaban filminde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Gülşen Bubikoğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte Gülşen Bubikoğlu'nun hayat hikayesi...

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?

Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Fatih Kız Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Bubikoğlu, L.C.C. Kültür Merkezi' nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı. 1973 yılında "SES" sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanıştı. "Yaban" filmi ile ilk başrolünü oynadı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi. 1977 yılında kızı, Zeynep İnanoğlu doğdu.

ÇALIŞMALARI

25. Antalya Film Festivalinde, Halit Refiğ'in Kurtar Beni filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" seçilmiştir.

Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde ülkesini temsil etmiştir.

İtalyanlarla Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerle Koprodüksiyon çalışmalarında bulunmuştur.

Başrolünde oynadığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır.

Zirvedekiler ve Affet Bizi Hocam gibi TV dizileri ile sevenleriyle buluşmuş ve bu diziler televizyon izleyicisinden hakettiği ilgiyi görmüştür.

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