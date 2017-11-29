Gülşen: Evli barklı kadınım

HT Magazin’de yer alan habere göre, bir mağazadan kıyafet bakan popçu, içeriden kucağında oğluyla çıktı.

Dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edilen şarkıcı, “Buyurun kendiniz bakın, ne dolgusu? Evli barklı kadınım, yaptırmadım tabii ki. Ama ihtiyacım olursa yaptırmam diye de bir şey yok” dedi.

gülşen

azur benan