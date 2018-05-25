HT Magazin'de yer alan habere göre, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü şarkıcı, “Konserler ve yeni projelerle dolu, hareketli bir yaz dönemi geçireceğiz. Bu süre zarfında Azur da bizimle beraber seyahat edip konserlerde olacak” dedi.

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