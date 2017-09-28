Gülşen ile Ozan Çolakoğlu Londra'dan ev aldı

Şarkıcı Gülşen ile besteci ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, yatırım için rotasını İngiltere'ye çevirdi.



Takvim Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz yıllarda da Londra'da ev kiralayan ikili, bu kez şehrin en işlek bölgesi olan Covent Garden'dan 600 bin İngiliz sterlini (2 milyon 900 bin TL) değerinde bir apartman dairesi aldı.

Ozan Çolakoğlu

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