Oğlu için doğum günü partisi organize eden Gülşen'i dostları yalnız bırakmadı. Doğum günü partisinden özel anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Demet Akalın paylaştığı fotoğrafın altına "Geçen sene bugün heyecanla senin gelmeni bekliyorduk. Sen bizim prensimizsin! Cici annen ve Hira ablan hep senin yanında olacak. Daha nice yaşların olsun... Gül yüzün hiç solmasın Azur Benan!" mesajını yazdı.

TARKAN DA AZUR BENAN'I UNUTMADI

Şu sırlar yurtdışında olan Megastar Tarkan da Azur bebeği unutmadı. Daha önce çekildikleri bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Tarkan altına,”Azur Benan’ımız 1 yaşında... Daha nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Seni çok seviyoruz ufaklık” mesajını yazdı.

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