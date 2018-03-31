Posta'nın haberine göre, Gülşen, müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu'na doğum gününde Ulus'taki stüdyosunda sürpriz yaptı.

45 yaşına giren Ozan Çolakoğlu, "Hiç beklemiyordum. Güzel bir gol yedim" şeklinde konuştu. Azur adında 14 aylık bir oğlu olan Ozan Çolakoğlu, "Bir de kız bebek istiyorum" dedi.



Gülşen ise "Oğlumuz daha çok küçük ama" karşılığını verdi.